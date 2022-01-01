Шопи Plate

Direktorijum kompanija
Plate Shopee kreću se od $13,594 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Девелопмент na nižem nivou do $231,746 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Шопи. Poslednja izmena: 9/19/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Frontend softverski inženjer

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

Inženjer pouzdanosti sajta

AI inženjer

Продукт Менаџер
Median $74.9K
Дата Аналитичар
Median $57K

Бизнис Аналитичар
Median $75.8K
Бизнис Девелопмент
Median $13.6K
Дата Сајентист
Median $91.2K
Продукт Дизајнер
Median $49.1K
Технички Програм Менаџер
Median $74.8K

Menadžer tehničkih projekata

Људски Ресурси
Median $54.8K
Финансијски Аналитичар
Median $60K
Маркетинг
Median $44.5K
Пројект Менаџер
Median $38.7K
Регрутер
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Рачуновођа
$49.8K
Бизнис Операције
$46.9K
Бизнис Операција Менаџер
$44.7K
Геолошки Инжењер
$174K
Графички Дизајнер
$71.2K
Информациони Технолог (ИТ)
$44.2K
Правни
$98K
Продаја
$41.3K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$225K
УИкс Ресерчер
$102K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Shopee, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

ЧПП

The highest paying role reported at Shopee is Софтверски Инжењер at the Senior Expert Software Engineer level with a yearly total compensation of $231,746. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shopee is $70,340.

