Direktorijum kompanija
ShopBack
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

ShopBack Plate

Plate ShopBack kreću se od $15,900 ukupne kompenzacije godišnje za УИкс Ресерчер na nižem nivou do $388,746 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u ShopBack. Poslednja izmena: 9/19/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $54.4K
Продукт Менаџер
Median $120K
Бизнис Аналитичар
$44.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Бизнис Девелопмент
$50.7K
Маркетинг
$49K
Продукт Дизајнер
$74.4K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$389K
УИкс Ресерчер
$15.9K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

5%

GOD 1

25%

GOD 2

70%

GOD 3

U kompaniji ShopBack, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 5% stiče se u 1st-GOD (5.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 70% stiče se u 3rd-GOD (70.00% godišnje)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u ShopBack je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $388,746. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ShopBack je $52,503.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za ShopBack

Srodne kompanije

  • Airbnb
  • Databricks
  • Coinbase
  • Facebook
  • Square
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi