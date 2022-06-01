Direktorijum kompanija
SHL
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

SHL Plate

Plate SHL kreću se od $17,555 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер in India na nižem nivou do $248,750 za Маркетинг in United States na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u SHL. Poslednja izmena: 9/19/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $17.6K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $60.7K
Маркетинг
$249K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Продукт Менаџер
$47.7K
Продаја
$42.3K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u SHL je Маркетинг at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $248,750. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SHL je $47,739.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za SHL

Srodne kompanije

  • SmartStream
  • AquaQ Analytics
  • Synectics Solutions
  • Infobip
  • Volt
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi