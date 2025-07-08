Direktorijum kompanija
Shipwire, a CEVA Logistics Company
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Shipwire, a CEVA Logistics Company Plate

Medijana plate Shipwire, a CEVA Logistics Company je $223,875 za Menadžer Softverskog Inženjerstva . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Shipwire, a CEVA Logistics Company. Poslednja izmena: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$224K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Shipwire, a CEVA Logistics Company je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $223,875. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Shipwire, a CEVA Logistics Company je $223,875.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Shipwire, a CEVA Logistics Company

Srodne kompanije

  • Databricks
  • Stripe
  • Dropbox
  • Square
  • Spotify
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/shipwire-a-ceva-logistics-company/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.