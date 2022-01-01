Direktorijum kompanija
Shipsy
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Shipsy Plate

Plate Shipsy kreću se od $16,858 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $24,178 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Shipsy. Poslednja izmena: 9/19/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $24.2K
Кастомер Сервис
$16.9K
Продукт Менаџер
$22.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Shipsy je Софтверски Инжењер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $24,178. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Shipsy je $22,163.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Shipsy

Srodne kompanije

  • Razorpay
  • ClearTax
  • Tata Elxsi
  • SLK
  • People Tech Group
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi