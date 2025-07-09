Direktorijum kompanija
Shiprocket
Shiprocket Plate

Plate Shiprocket kreću se od $6,676 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $65,083 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Shiprocket. Poslednja izmena: 9/18/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $21K

Backend softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $29.9K
Људски Ресурси
$45.5K

Продукт Дизајнер
$6.7K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$65.1K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Shiprocket je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $65,083. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Shiprocket je $29,859.

