Shippo Plate

Plate Shippo kreću se od $94,525 ukupne kompenzacije godišnje za Регрутер na nižem nivou do $326,360 za Бизнис Операције na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Shippo. Poslednja izmena: 9/18/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $180K

Backend softverski inženjer

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $220K
Бизнис Операције
$326K

Бизнис Операција Менаџер
$198K
Правни
$171K
Продукт Дизајнер
$196K
Продукт Менаџер
$196K
Регрутер
$94.5K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Shippo, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Shippo je Бизнис Операције at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $326,360. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Shippo je $196,015.

