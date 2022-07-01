Direktorijum kompanija
Shift5
Shift5 Plate

Plate Shift5 kreću se od $175,272 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $335,921 za Prodaja na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Shift5. Poslednja izmena: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Prodaja
$336K
Softverski Inženjer
$175K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Shift5 je Prodaja at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $335,921. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Shift5 je $255,597.

