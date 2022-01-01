Direktorijum kompanija
Shield AI
Shield AI Plate

Plate Shield AI kreću se od $100,000 ukupne kompenzacije godišnje za Хардверски Инжењер na nižem nivou do $391,950 za Бизнис Операција Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Shield AI. Poslednja izmena: 10/14/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Хардверски Инжењер
Median $100K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $289K

Ваздухопловни Инжењер
$166K
Бизнис Операција Менаџер
$392K
Бизнис Девелопмент
$130K
Дата Сајентист
$382K
Машински Инжењер
$105K
Продукт Менаџер
$182K
Регрутер
$161K
Технички Програм Менаџер
$182K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Shield AI, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Shield AI je Бизнис Операција Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $391,950. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Shield AI je $165,408.

