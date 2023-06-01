Shibumi Plate

Direktorijum kompanija
Plate Shibumi kreću se od $85,425 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $298,500 za Prodaja na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Shibumi. Poslednja izmena: 11/30/2025

Prodaja
$299K
Softverski Inženjer
$85.4K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Shibumi je Prodaja at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $298,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Shibumi je $191,963.

