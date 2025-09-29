Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u SES Satellites iznosi $111K po year za 9. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $127K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SES Satellites. Poslednje ažuriranje: 9/29/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
8
$ --
$ --
$ --
$ --
9
$111K
$105K
$0
$6K
10
$ --
$ --
$ --
$ --
11
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***