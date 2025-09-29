Direktorijum kompanija
SES Satellites
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

SES Satellites Софтверски Инжењер Plate

Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u SES Satellites iznosi $111K po year za 9. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $127K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SES Satellites. Poslednje ažuriranje: 9/29/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
8
Junior Engineer(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
9
Engineer
$111K
$105K
$0
$6K
10
$ --
$ --
$ --
$ --
11
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u SES Satellites?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u SES Satellites in United States iznosi $194,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SES Satellites za Софтверски Инжењер poziciju in United States je $120,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za SES Satellites

