Продаја kompenzacija in United States u ServiceTitan iznosi $215K po year za Sales. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $200K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ServiceTitan. Poslednje ažuriranje: 9/29/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Sales
$208K
$177K
$1K
$30K
Senior Sales I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales III
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji ServiceTitan, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)