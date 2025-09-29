Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacija in India u ServiceNow kreće se od ₹8.92M po year za M3 do ₹15.23M po year za M5. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹9.91M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ServiceNow. Poslednje ažuriranje: 9/29/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
M2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
₹8.92M
₹5.02M
₹3.3M
₹606K
M4
₹11.08M
₹6.73M
₹3.18M
₹1.17M
M5
₹15.23M
₹7.9M
₹6.28M
₹1.04M
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji ServiceNow, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
