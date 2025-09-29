Продукт Менаџер kompenzacija in United States u ServiceNow kreće se od $111K po year za IC1 do $768K po year za IC7. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $335K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ServiceNow. Poslednje ažuriranje: 9/29/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
IC1
$111K
$96K
$10.9K
$4.3K
IC2
$165K
$134K
$17.5K
$13.3K
IC3
$217K
$172K
$30.1K
$15.7K
IC4
$276K
$196K
$56.7K
$23.5K
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji ServiceNow, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
