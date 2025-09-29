Direktorijum kompanija
Prosečna Машински Инжењер ukupna kompenzacija in Australia u ServiceNow kreće se od A$191K do A$277K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ServiceNow. Poslednje ažuriranje: 9/29/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

A$216K - A$251K
Australia
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
A$191KA$216KA$251KA$277K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

A$249K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji ServiceNow, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Машински Инжењер poziciju u ServiceNow in Australia iznosi A$276,583 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ServiceNow za Машински Инжењер poziciju in Australia je A$190,586.

