Direktorijum kompanija
ServiceNow
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Кастомер Сервис Операције

  • Sve Кастомер Сервис Операције plate

ServiceNow Кастомер Сервис Операције Plate

Prosečna Кастомер Сервис Операције ukupna kompenzacija u ServiceNow kreće se od €68.3K do €93.2K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ServiceNow. Poslednje ažuriranje: 9/29/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

€73.1K - €88.3K
Ireland
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
€68.3K€73.1K€88.3K€93.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Кастомер Сервис Операције prijavas u ServiceNow da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

€142K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji ServiceNow, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji ServiceNow, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji ServiceNow, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Кастомер Сервис Операције ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Кастомер Сервис Операције at ServiceNow sits at a yearly total compensation of €93,169. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Кастомер Сервис Операције role is €68,270.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za ServiceNow

Srodne kompanije

  • Medallia
  • FICO
  • Equinix
  • Cyngn
  • Microsoft
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi