  • Plate
  • Продукт Дизајнер

  Sve Продукт Дизајнер plate

ServiceChannel Продукт Дизајнер Plate

Medijana Продукт Дизајнер kompenzacionog paketa in United States u ServiceChannel iznosi $120K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ServiceChannel. Poslednje ažuriranje: 9/29/2025

Medijanski paket
company icon
ServiceChannel
UX Designer
Pleasanton, CA
Ukupno godišnje
$120K
Nivo
Mid Senior
Osnovna plata
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u ServiceChannel?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Najveći paket kompenzacije za Продукт Дизајнер poziciju u ServiceChannel in United States iznosi $138,320 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ServiceChannel za Продукт Дизајнер poziciju in United States je $120,000.

