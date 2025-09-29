Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Солушн Архитекта

  • Sve Солушн Архитекта plate

Servian Солушн Архитекта Plate

Medijana Солушн Архитекта kompenzacionog paketa in Australia u Servian iznosi A$155K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Servian. Poslednje ažuriranje: 9/29/2025

Medijanski paket
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Ukupno godišnje
A$155K
Nivo
L3
Osnovna plata
A$155K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
11 Godine
Koji su karijerni nivoi u Servian?

A$249K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Doprinesi

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Солушн Архитекта poziciju u Servian in Australia iznosi A$220,503 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Servian za Солушн Архитекта poziciju in Australia je A$155,400.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Servian

