Medijana Људски Ресурси kompenzacionog paketa in United States u Sequoia iznosi $235K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sequoia. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Medijanski paket
company icon
Sequoia
Senior Talent Partner
San Mateo, CA
Ukupno godišnje
$235K
Nivo
Senior
Osnovna plata
$198K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$37K
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
12 Godine
Koji su karijerni nivoi u Sequoia?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Људски Ресурси poziciju u Sequoia in United States iznosi $302,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Sequoia za Људски Ресурси poziciju in United States je $235,000.

Drugi resursi