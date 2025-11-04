Direktorijum kompanija
Sendbird Prodaja Plate

Prosečna Prodaja ukupna kompenzacija in India u Sendbird kreće se od ₹5.73M do ₹8.17M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sendbird. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

₹6.56M - ₹7.68M
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Sendbird, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Prodaja poziciju u Sendbird in India iznosi ₹8,168,741 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Sendbird za Prodaja poziciju in India je ₹5,725,100.

