Prosečna IT Tehnolog ukupna kompenzacija u Sendbird kreće se od ₩41.81M do ₩57.06M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sendbird. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Don't get lowballed

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Sendbird, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za IT Tehnolog poziciju u Sendbird iznosi ₩57,063,840 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Sendbird za IT Tehnolog poziciju je ₩41,814,021.

