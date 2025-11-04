Direktorijum kompanija
Senao Networks
Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Taiwan u Senao Networks iznosi NT$794K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Senao Networks. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Medijanski paket
company icon
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
Ukupno godišnje
NT$794K
Nivo
hidden
Osnovna plata
NT$794K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Senao Networks?
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Senao Networks in Taiwan iznosi NT$1,416,754 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Senao Networks za Softverski Inženjer poziciju in Taiwan je NT$793,903.

