Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Germany u Senacor Technologies iznosi €60.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Senacor Technologies. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Medijanski paket
Ukupno godišnje
€60.3K
Nivo
Senior
Osnovna plata
€56.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.7K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Senacor Technologies?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Senacor Technologies in Germany iznosi €103,819 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Senacor Technologies za Softverski Inženjer poziciju in Germany je €61,762.

Drugi resursi