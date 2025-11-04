Direktorijum kompanija
Semtech
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Semtech Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in India u Semtech iznosi ₹4.14M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Semtech. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Medijanski paket
company icon
Semtech
Staff Engineer
Pune, MH, India
Ukupno godišnje
₹4.14M
Nivo
L4
Osnovna plata
₹3.53M
Stock (/yr)
₹260K
Bonus
₹353K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Semtech?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Semtech in India iznosi ₹9,744,066 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Semtech za Softverski Inženjer poziciju in India je ₹4,143,943.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Semtech

Srodne kompanije

  • Google
  • Snap
  • Square
  • Roblox
  • PayPal
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi