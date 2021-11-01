Direktorijum kompanija
Sempra
Plate Sempra kreću se od $87,636 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $223,875 za Машински Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Sempra. Poslednja izmena: 10/26/2025

Рачуновођа
$135K
Бизнис Аналитичар
$119K
Дата Аналитичар
$87.6K

Електро Инжењер
$108K
Машински Инжењер
$224K
Пројект Менаџер
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Софтверски Инжењер
$124K
Технички Програм Менаџер
$181K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Sempra je Машински Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $223,875. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Sempra je $123,970.

