Selina Plate

Plate Selina kreću se od $16,318 ukupne kompenzacije godišnje za Људски Ресурси na nižem nivou do $149,250 za Маркетинг na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Selina. Poslednja izmena: 10/25/2025

Људски Ресурси
$16.3K
Маркетинг
$149K
Продукт Менаџер
$86.5K

Софтверски Инжењер
$69.7K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Selina je Маркетинг at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $149,250. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Selina je $78,070.

