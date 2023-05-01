Direktorijum kompanija
Selfbook
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Selfbook Plate

Plate Selfbook kreću se od $126,282 ukupne kompenzacije godišnje za Графички Дизајнер na nižem nivou do $139,300 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Selfbook. Poslednja izmena: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Графички Дизајнер
$126K
Пипл Операције
$129K
Софтверски Инжењер
$139K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Selfbook je Софтверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $139,300. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Selfbook je $129,350.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Selfbook

Srodne kompanije

  • LinkedIn
  • Uber
  • Tesla
  • Lyft
  • Apple
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi