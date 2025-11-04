Direktorijum kompanija
Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in United States u Self iznosi $120K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Self. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Medijanski paket
company icon
Self
Software Engineer
New York, NY
Ukupno godišnje
$120K
Nivo
L4
Osnovna plata
$110K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Self?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Izvezi podatke
Plate za praksu

Doprinesi

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Self in United States iznosi $207,600 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Self za Softverski Inženjer poziciju in United States je $110,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Self

