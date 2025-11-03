Direktorijum kompanija
Medijana Dizajner Proizvoda kompenzacionog paketa in United States u Seismic iznosi $100K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Seismic. Poslednje ažuriranje: 11/3/2025

Medijanski paket
company icon
Seismic
Product Designer
Atlanta, GA
Ukupno godišnje
$100K
Nivo
-
Osnovna plata
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Seismic?
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u Seismic in United States iznosi $114,990 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Seismic za Dizajner Proizvoda poziciju in United States je $85,000.

