SEI Plate

Plate SEI kreću se od $65,097 ukupne kompenzacije godišnje za Финансијски Аналитичар na nižem nivou do $194,025 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u SEI. Poslednja izmena: 10/25/2025

Рачуновођа
$65.1K
Дата Сајентист
$194K
Финансијски Аналитичар
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Менаџмент Консултант
$149K
Продукт Менаџер
$112K
Софтверски Инжењер
$154K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u SEI je Дата Сајентист at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $194,025. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SEI je $149,250.

