Medijana Menadžer Proizvoda kompenzacionog paketa in United States u SEI Investments iznosi $155K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SEI Investments. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Medijanski paket
Ukupno godišnje
$155K
Nivo
-
Osnovna plata
$115K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$15K
Godine u kompaniji
7 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u SEI Investments?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u SEI Investments in United States iznosi $197,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SEI Investments za Menadžer Proizvoda poziciju in United States je $145,000.

