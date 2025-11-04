Direktorijum kompanija
SEI Investments
  • Plate
  • Poslovni Analitičar

  • Sve Poslovni Analitičar plate

SEI Investments Poslovni Analitičar Plate

Medijana Poslovni Analitičar kompenzacionog paketa in United States u SEI Investments iznosi $100K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SEI Investments. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Medijanski paket
company icon
SEI Investments
Business Analyst
Oaks, PA
Ukupno godišnje
$100K
Nivo
-
Osnovna plata
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
7 Godine
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Analitičar poziciju u SEI Investments in United States iznosi $152,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SEI Investments za Poslovni Analitičar poziciju in United States je $105,000.

