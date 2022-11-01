Direktorijum kompanija
SEI Investments
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

SEI Investments Plate

Plate SEI Investments kreću se od $24,556 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $155,000 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u SEI Investments. Poslednja izmena: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Бизнис Аналитичар
Median $100K
Продукт Менаџер
Median $155K
Софтверски Инжењер
Median $24.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Рачуновођа
$74.6K
Административни Асистент
$42.9K
Бизнис Операције
$49.2K
Финансијски Аналитичар
$50K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u SEI Investments je Продукт Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $155,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SEI Investments je $49,980.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za SEI Investments

Srodne kompanije

  • Apple
  • Airbnb
  • Microsoft
  • Roblox
  • Databricks
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi