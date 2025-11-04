Direktorijum kompanija
Security Compass
Security Compass Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate

Medijana Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacionog paketa in Canada u Security Compass iznosi CA$181K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Security Compass. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Medijanski paket
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$181K
Nivo
L3
Osnovna plata
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$4.6K
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
11 Godine
Koji su karijerni nivoi u Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Security Compass in Canada iznosi CA$183,708 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Security Compass za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in Canada je CA$180,881.

Drugi resursi