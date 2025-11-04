Direktorijum kompanija
Secureworks
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Secureworks Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in United States u Secureworks iznosi $175K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Secureworks. Poslednje ažuriranje: 11/4/2025

Medijanski paket
company icon
Secureworks
Site Reliability Engineer
Atlanta, GA
Ukupno godišnje
$175K
Nivo
L3
Osnovna plata
$150K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
10 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Secureworks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Secureworks in United States iznosi $262,300 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Secureworks za Softverski Inženjer poziciju in United States je $166,365.

