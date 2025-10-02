Direktorijum kompanija
Scotiabank
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Toronto Area

Scotiabank Софтверски Инжењер Plate u Greater Toronto Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Toronto Area u Scotiabank kreće se od CA$90.2K po year za L6 do CA$184K po year za L9. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Toronto Area iznosi CA$120K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Scotiabank. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L6
(Početni nivo)
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
CA$225K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u Scotiabank?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer podataka

Web developer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Scotiabank in Greater Toronto Area iznosi CA$184,151 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Scotiabank za Софтверски Инжењер poziciju in Greater Toronto Area je CA$115,063.

