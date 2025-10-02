Софтверски Инжењер kompenzacija in Colombia u Scotiabank kreće se od COP 184.06M po year za L6 do COP 130.87M po year za L7. Medijana year kompenzacionog paketa in Colombia iznosi COP 130.15M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Scotiabank. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
