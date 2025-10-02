Direktorijum kompanija
Scotiabank
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Colombia

Scotiabank Софтверски Инжењер Plate u Colombia

Софтверски Инжењер kompenzacija in Colombia u Scotiabank kreće se od COP 184.06M po year za L6 do COP 130.87M po year za L7. Medijana year kompenzacionog paketa in Colombia iznosi COP 130.15M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Scotiabank. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L6
(Početni nivo)
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
COP 643.23M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u Scotiabank?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer podataka

Web developer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Scotiabank in Colombia iznosi COP 269,354,338 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Scotiabank za Софтверски Инжењер poziciju in Colombia je COP 126,473,950.

