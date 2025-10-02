Продукт Менаџер kompenzacija in Greater Toronto Area u Scotiabank kreće se od CA$116K po year za L7 do CA$141K po year za L8. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Toronto Area iznosi CA$124K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Scotiabank. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
