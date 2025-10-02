Direktorijum kompanija
Scotiabank
Scotiabank Финансијски Аналитичар Plate u Greater Toronto Area

Medijana Финансијски Аналитичар kompenzacionog paketa in Greater Toronto Area u Scotiabank iznosi CA$88.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Scotiabank. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
Scotiabank
Financial Analyst
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$88.5K
Nivo
L4
Osnovna plata
CA$88.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Scotiabank?

CA$225K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Risk Analyst

ЧПП

Didžiausias atlyginimų paketas Финансијски Аналитичар pozicijai Scotiabank in Greater Toronto Area siekia metinę bendrą kompensaciją CA$112,629. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Scotiabank Финансијски Аналитичар pozicijai in Greater Toronto Area yra CA$83,853.

