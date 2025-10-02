Direktorijum kompanija
Scotiabank Дата Аналитичар Plate u Greater Toronto Area

Medijana Дата Аналитичар kompenzacionog paketa in Greater Toronto Area u Scotiabank iznosi CA$86.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Scotiabank. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
Scotiabank
Data Analyst
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$86.3K
Nivo
L3
Osnovna plata
CA$86.3K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Scotiabank?

CA$225K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Аналитичар poziciju u Scotiabank in Greater Toronto Area iznosi CA$102,784 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Scotiabank za Дата Аналитичар poziciju in Greater Toronto Area je CA$86,255.

