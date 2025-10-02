Direktorijum kompanija
Scotiabank
  Plate
  Бизнис Аналитичар

  Sve Бизнис Аналитичар plate

  Greater Toronto Area

Scotiabank Бизнис Аналитичар Plate u Greater Toronto Area

Бизнис Аналитичар kompenzacija in Greater Toronto Area u Scotiabank kreće se od CA$87.3K po year za L6 do CA$134K po year za L8. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Toronto Area iznosi CA$99.1K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Scotiabank. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$225K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u Scotiabank?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Бизнис Аналитичар poziciju u Scotiabank in Greater Toronto Area iznosi CA$142,041 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Scotiabank za Бизнис Аналитичар poziciju in Greater Toronto Area je CA$96,688.

