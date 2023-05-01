Direktorijum kompanija
SCORE
SCORE Plate

Plate SCORE kreću se od $60,992 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $187,926 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u SCORE. Poslednja izmena: 9/2/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $122K
Дата Сајентист
$146K
Продукт Дизајнер
$61K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Продукт Менаџер
$183K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$188K
ЧПП

The highest paying role reported at SCORE is Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $187,926. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SCORE is $145,725.

