Schibsted
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Oslo Region

Schibsted Софтверски Инжењер Plate u Greater Oslo Region

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Oslo Region u Schibsted iznosi NOK 782K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Schibsted. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
Schibsted
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Ukupno godišnje
NOK 782K
Nivo
Senior
Osnovna plata
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Schibsted?

NOK 1.62M

Najnoviji podaci o platama
Plate za praksu

Doprinesi

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Schibsted in Greater Oslo Region iznosi NOK 913,744 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Schibsted za Софтверски Инжењер poziciju in Greater Oslo Region je NOK 782,078.

