Direktorijum kompanija
Scandit
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Poland

Scandit Софтверски Инжењер Plate u Poland

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Poland u Scandit iznosi PLN 231K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Scandit. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
Scandit
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Ukupno godišnje
PLN 231K
Nivo
L3
Osnovna plata
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 18.4K
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Scandit?

PLN 600K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

ለСофтверски Инжењер በScandit in Poland የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የPLN 267,097 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በScandit ለСофтверски Инжењер ሚና in Poland የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ PLN 218,551 ነው።

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Scandit

Srodne kompanije

  • Facebook
  • Intuit
  • SoFi
  • Amazon
  • Square
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi