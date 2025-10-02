Direktorijum kompanija
Scandit
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Zurich Area

Scandit Софтверски Инжењер Plate u Greater Zurich Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Zurich Area u Scandit iznosi CHF 136K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Scandit. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
Scandit
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Ukupno godišnje
CHF 136K
Nivo
L3
Osnovna plata
CHF 130K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 5.1K
Godine u kompaniji
5-10 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Scandit?

CHF 134K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Doprinesi

ЧПП

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Софтверски Инжењер pozīcijai Scandit in Greater Zurich Area, ir gada kopējā atlīdzība CHF 146,053. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Scandit Софтверски Инжењер pozīcijai in Greater Zurich Area, ir CHF 137,243.

