Direktorijum kompanija
Scaleway
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењеринг Менаџер

  • Sve Софтверски Инжењеринг Менаџер plate

  • Greater Paris Area

Scaleway Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate u Greater Paris Area

Medijana Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacionog paketa in Greater Paris Area u Scaleway iznosi €65.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Scaleway. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
Scaleway
Software Engineering Manager
Paris, IL, France
Ukupno godišnje
€65.5K
Nivo
-
Osnovna plata
€60.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€4.7K
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
18 Godine
Koji su karijerni nivoi u Scaleway?

€141K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењеринг Менаџер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењеринг Менаџер at Scaleway in Greater Paris Area sits at a yearly total compensation of €79,064. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scaleway for the Софтверски Инжењеринг Менаџер role in Greater Paris Area is €65,490.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Scaleway

Srodne kompanije

  • Coinbase
  • Stripe
  • Flipkart
  • Amazon
  • Apple
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi