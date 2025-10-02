Direktorijum kompanija
Scaleway Софтверски Инжењер Plate u Greater Paris Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Paris Area u Scaleway iznosi €59.9K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Scaleway. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
Scaleway
Software Engineer
Paris, IL, France
Ukupno godišnje
€59.9K
Nivo
Junior Devops engineer
Osnovna plata
€59.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Scaleway?

€141K

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Scaleway in Greater Paris Area iznosi €61,245 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Scaleway za Софтверски Инжењер poziciju in Greater Paris Area je €59,186.

