Scaler Academy Бизнис Девелопмент Plate u Greater Bengaluru

Medijana Бизнис Девелопмент kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru u Scaler Academy iznosi ₹845K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Scaler Academy. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
Scaler Academy
Business Development
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹845K
Nivo
hidden
Osnovna plata
₹845K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Scaler Academy?

₹13.94M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Бизнис Девелопмент poziciju u Scaler Academy in Greater Bengaluru iznosi ₹1,185,361 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Scaler Academy za Бизнис Девелопмент poziciju in Greater Bengaluru je ₹1,053,641.

Drugi resursi