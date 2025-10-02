Direktorijum kompanija
Scale AI
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Технички Програм Менаџер

  • Sve Технички Програм Менаџер plate

  • Mexico

Scale AI Технички Програм Менаџер Plate u Mexico

Технички Програм Менаџер kompenzacija in Mexico u Scale AI iznosi MX$1.38M po year za L4. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Scale AI. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$1.38M
MX$1.26M
MX$57.9K
MX$62.2K
L5
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L6
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

MX$3.09M

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Scale AI, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Технички Програм Менаџер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Технички Програм Менаџер at Scale AI in Mexico sits at a yearly total compensation of MXMX$30,091,134. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scale AI for the Технички Програм Менаџер role in Mexico is MXMX$23,042,233.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Scale AI

Srodne kompanije

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Carta
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi