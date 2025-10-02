Direktorijum kompanija
Scalable Capital
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењеринг Менаџер

  • Sve Софтверски Инжењеринг Менаџер plate

  • Munich Metro Region

Scalable Capital Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate u Munich Metro Region

Medijana Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacionog paketa in Munich Metro Region u Scalable Capital iznosi €104K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Scalable Capital. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
Scalable Capital
Software Engineering Manager
Munich, BY, Germany
Ukupno godišnje
€104K
Nivo
-
Osnovna plata
€84.4K
Stock (/yr)
€19.9K
Bonus
€0
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Scalable Capital?

€141K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењеринг Менаџер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju u Scalable Capital in Munich Metro Region iznosi €112,370 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Scalable Capital za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju in Munich Metro Region je €104,847.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Scalable Capital

Srodne kompanije

  • N26
  • Trade Republic
  • OCC
  • Qontigo
  • Adyen
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi